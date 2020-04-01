تراند اليوم : رسالة غامضة من مكسيم خليل تثير تساؤلات الجمهور -شاهد

شارك الفنان السوري مكسيم خليل جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ووجه مكسيم رسالة الى متابعيه من خلال تعليقه على الصورة حيث كتب :” في الحياة كلنا ممثلون نعبرها بأدوار نعتقد اننا نرسم منحنياتها ومنعطفاتها لكن الواقع انها خارج السيطرة.. تعبث بنا.. لدرجة الإيهام.. بأنك انت محرك الأحداث.. وتتشارك مع الآخرين صناعة الحبكة”.

وأردف في كلامه قائلا ” لكن الحقيقة أقسى من ذلك بكثير. لا تعدد في الإدوار هنا.. دور واحد خلف ضوء واحد.. هو الشمس.. مهمة واحدة.. ستنتهي ناجحة كانت أم فاشلة.. يبقى منها الماضي ولا شئ غير الماضي.. والنتيجة نسبية.. استمتعوا بأدواركم أيًا كانت… فالنهايات غالبا لا تأتي كما نحب ونشتهي.. لا تنتظرها”.