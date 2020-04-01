شاهد.. ريهانا تتصدر غلاف مجلة “فوج” بإطلاله غريبة

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 06:55 مساءً - تصدرت النجمة العالميه ريهانا غلاف مجلة فوج البريطانية “VOGUE” في عددها الجديد ، بأطلاله جريئة ومميزة حيث تظهر وهى ترتدى غطاء للرأس “Durag” لافته بذلك انظار الملايين من محبيها ومتابعيها حول العالم، وقد تم التقاط الصوره بواسطة المصور الشهير ستيفن كلين.

وتحدثت ريهانا إلي “فوج” عن تجربتها فى العيش فى لندن لمدة 3 سنوات، وتحدثت أيضًا عن الصراع العالمى مع العنصرية حيث فاجأت العالم بتأكيدها أن العنصرية متفشية فى شتى أنحاء العالم ” كل مكان وأى مكان “.