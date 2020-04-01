سوسن بدر توجه رسالة إلى جمهورها بـ الحجاب.. والسبب فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 06:55 مساءً - وجهت أمس الفنانة المصريه “سوسن بدر” رسالة إلي جمهورها عبر حسابها الرسمي علي موقع انستجرام، تطالبهم بالبقاء في منازلهم، وذلك إلي أن تمر أزمة (كورونا) بسلام.

ونشرت الفنانه صورة لها ظهرت فيها بـ”الحجاب”، وعلقت عليها قائله: “يا رب تكون كل الناس بخير ونخلينا في البيت علشان بلادنا وعلشان ولادنا””.