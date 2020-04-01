أنباء عن نقل النجم التركى “كيفانش تاتليتوغ” إلي المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بكورونا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 06:55 مساءً - أثار النجم التركى “كيفانش تاتليتوغ”(الشهير بـ”مهند” في العالم العربي) قلق جمهوره ومحبيه حول العالم، بعد نشره لتغريدة علي حسابة الرسمي بموقع تويتر، حيث أشار لأنه مكث مع زوجته في الحجر الصحي لمدة 15 يومًا وذلك بعد ظهور بعض اعراض (فيروس كورونا) لديه.

ونشر النجم عبر حسابه الرسمى علي” تويتر: “مرحبًا للجميع، أنا في المنزل مع زوجتي منذ 15 يوماً ولكن بسبب بعض الشكوك ذهبت إلى المستشفى ووضعوني تحت المراقبة، أرجوكم لا تقلقوا، أنا بخير وأنتظر نتيجة التحاليل، سأبقيكم على اطلاع، ابقوا بخير”.



والجدير بالذكر تجاوز تركيا عددًا هائلًا من الحالات المصابة بكورونا حيث سجلت ما يقارب الـ13 ألف حالة حتى الآن.