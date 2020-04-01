كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 06:55 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا ” اليوم الأربعاء عن قراره بتعليق جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حتى إشعار آخر وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .
كما تقرر كما تم تأجيل جميع المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية التي كان مقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل .. بالإضافة إلى المباريات الفاصلة المؤهلة الى يورو 2020 .
وأيضا كأس أوروبا كان قد تم تأجيله إلى عام 2021 وتم تأجيل المباريات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية للسيدات تحت 17 و 19 عام إلى 2021 .
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتخذ قرارا بخصوص دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.