الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتخذ قرارا بخصوص دوري أبطال أوروبا

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 06:55 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا ” اليوم الأربعاء عن قراره بتعليق جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حتى إشعار آخر وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

كما تقرر كما تم تأجيل جميع المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية التي كان مقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل .. بالإضافة إلى المباريات الفاصلة المؤهلة الى يورو 2020 .

وأيضا كأس أوروبا كان قد تم تأجيله إلى عام 2021 وتم تأجيل المباريات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية للسيدات تحت 17 و 19 عام إلى 2021 .