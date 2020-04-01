هكذا عبر عابد فهد عن اشتياقه لوالده.. والجمهور: يشبه كاظم الساهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبر الفنان السوري عابد فهد عن شوقه لوالده المطرب الراحل جورج فهد صاحب الأغاني الطربية الساحلية، وذلك من خلال نشره لمقطع صوتي صغير له وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "يا محلا الفسحة"، على صفحته الشخصية على موقع إنستغرام.

وأرفق الفنان المقطع الصوتي بصورة وعلق عليها "اشتقنالك بابا.. اشتقنا لصوتك الجميل الدافي الذي اطربنا العمر كله.. وانشالله بالملكوت". وذكر أن الصورة للراحل من أيام شبابه في عام 1960.

وساهم هذا المنشور بتعاطف المتابعين مع حالة الاشتياق التي يعيشها النجم السوري لوالده ومن أبرزهم زملاؤه الفنانين الفنانة شكران مرتجى، فادي صبيح، سامر إسماعيل الذين تمنوا له الرحمة والمغفرة، بالإضافة إلى جمهوره الذي واساه ببعض الكلمات فمنهم من كتب "اللي خلف ما مات" ومنهم قال له اشتقناله واشتقنا لصوته.

كما تفاجأ بعضهم من الشبه الكبير الذي يجمع بين الراحل جورج فهد والفنان العراقي كاظم الساهر، فقال بعضهم "فكرت والدك كاظم الساهر".

دراما رمضان 2020

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من جانب آخر سيشارك الفنان عابد فهد بالموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الساحر" وتشاركه البطولة للمرة الثانية على التوالي الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بعد تعاونهما معا في مسلسل "دقيقة صمت" الذي عرض في رمضان الفائت، والمسلسل من تأليف سلام كسيري وإخراج محمد لطفي الذي اعتذر عن إكماله بسبب ظروف شخصية فأكمل إخراجه عامر فهد شقيق الفنان عابد.

وتدور أحداث المسلسل حول عابد فهد الرجل العادي الذي يعيش حياة بسيطة، لكنه يملك كاريزما، وبعد ذلك تقوده الصدفة للدخول إلى عالم الكبار فيستغل كل الفرص حتى يصبح متحكما بمزاج كل من حوله.

وكان فهد قد أعلن عن المسلسل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وذكر بأنه سيعرض على قناة أبو ظبي.

يشار إلى أن عابد فهد انتهى أيضا من تصوير مسلسل "هوس" الذي شاركت ببطولته الفنانة هبة طوجي، من إخراج محمد لطفي وتأليف ناديا الأحمر.

وتدور أحداث المسلسل حول علاقة رومانسية تجمع بين فهد وطوجي ولكنها تمر بكثير من المنحنيات والمشكلات وتصل إلى الجريمة. و هو عبارة عن عشر حلقات وسيعرض خارج الموسم الرمضاني.