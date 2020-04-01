شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تواجه كورونا بتمرينات تقوية الرئة داخل الحجر الصحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية شارون ستون، على تقديم مجموعة من التمرينات الرياضية لتقوية الرئة، خلال تواجدها داخل الحجر الصحى المنزلى، للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونشرت شارون ستون، عبر حسابها على انستجرام، مقطعى فيديو، خلال أدائها التمرينات الرياضية لتقوية الرئة فى مواجهة فيروس كوفيد 19.

من ناحية أخرى، حرصت النجمة العالمية شارون ستون، على توجية رسالة شكر للأطباء والممرضين فى اليوم العالمى للأطباء، فى ظل الأزمة الصحية التى يتصدون لها حالياً فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومحاولاتهم لإنقاذ الآلاف من المصابين فى جميع أنحاء العالم.

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ونشرت النجمة البالغة من العمر ٦٢ عاماً، مقطع فيديو تشكر فيه كل الأطباء والممرضين على تلك المجهودات التي يبذلونها يومياً وعلى مدار الساعة للتصدى لذلك الفيروس الذى أزهق آلاف الأرواح وأصاب أكثر من ٨٠٠ ألف شخص فى العالم، مطالبه الجميع بضرورة التكاتف والبقاء داخل المنزل لحين الانتهاء من تلك الأزمة الصحية التى يعانى منها العالم أجمع.





وتحرص شارون، على مشاركة جمهورها بالكثير من تعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، ودائماً ما تظهر في مقاطع فيديو عبر حسابها للتنبيه على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة يومياً للحد من الأصابة بالفيروس.





وكانت بداية تخصيص يوم 30 مارس من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للطبيب، فى ذكرى استخدام التخدير فى العمليات الجراحية لأول مرة، فى 30 مارس 1842، أى منذ 178 عاما، وخصصته من ذلك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية ليكون يوم الطبيب الوطنى لديها، وتم الاحتفال به للمرة الأولى في ولاية جورجيا في 30 مارس 1933. وشمل الاحتفال إرسال بطاقات بريدية إلى الأطباء وزوجاتهم، ووضع باقات من الزهور على قبور المتوفين من الأطباء، ومنهم الدكتور كروفورد لونغ، الذى استخدم التخدير لأول مرة فى الجراحات.







