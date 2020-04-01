شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يهنئ حمدى الميرغنى بعيد ميلاده: يارب نرجع نبوس بعض تانى من غير خوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان الشاب محمد أنور، صديق كفاحه فى رحلة مسرح مصر، حمدى الميرغنى، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم الأول من أبريل، متمنيا له عاما سعيدا، ومازحا معه، قائلا: "يارب نرجع نبوس بعض تانى من غير ما نخاف، مع إنى بصراحة كده كده كنت بخاف أبوسك أصلا".





ونشر أنور، صورة وهو يقبل رأس حمدى الميرغنى، صحبها بتعليق: "أيام ما كان البوس مش بيموت، كل سنة وأنت طيب يا صاحبى، ويارب نرجع نبوس بعض تانى من غير ما نخاف، مع إنى بصراحة كده كده كنت بخاف أبوسك أصلا".



حمدى وأنور

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد أنور، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو له من داخل العزل الصحى المنزلى الذى يخضع له الكثيرون بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ونشر أنور مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، تحت عنوان نصائح ملهاش اى تلاتين لازمة من مواطن محظور، وقال "معلش أنا أكيد عارف أنكم اتضايقتوا واتخنتقوا من كتر الفيديوهات الى بتقولكم خليكم فى البيت، معلش يا جماعة ما فات إلا الكتير وما باقى إلا القليل، والمحنة دى هنخرج منها سالمين إن شاء الله، وأكتر ناس بتضايق منها هى الستات".

وأضاف، "نتمنى من الله أن الرجالة متقعدش أكتر من كدا علشان منولعش إحنا الدنيا، وبطلب طلب من الناس الى قاعدة فى البيت وبتضايق من الناس الى بتنزل الصبح، بس دى ناس بتنزل علشان أكل عيشهم"، ويختتم أنور الفيديو وهو يرتدى ملابس المطبخ ويقوم بعمل بيتزا فى المنزل.

ويشارك محمد أنور فى بطولة مسلسل "قوت القلوب"، وهو ابن الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، ويشاركها فى البطولة الفنان الكبير خالد زكى، بالإضافة ‘إلى إسلام جمال، كما كشف البرومو عن ظهور النجم باسم سمرة ضمن أحداث المسلسل، وتضمن البرومو التشويقى للمسلسل إثارة كبيرة، حيث تضمن جريمة قتل، وهروب النجمة ماجدة زكى التى تتهم فى القضية مثلما يظهر خلال البرومو حيث تظهر ملامح القلق على وجه ابناءها محمد أنور وإسلام جمال.