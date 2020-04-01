شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعد جمهورها بمفاجأة: "إنتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها بأن تطرح لهم أغنية جديدة قبل أن يكتمل توزيعها، قائلة:" وزي ما وعدتكم فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعهالكم".

وقالت شيرين عبد الوهاب فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "إنتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعهالكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني... بحبكم".



شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد وجهت رسالة للفنان القدير توفيق عبد الحميد، بعد ما ترددت شائعة على مواقع التواصل عن أنه حوّل سيارته الخاصة إلى تاكسى بسبب ضغوطات الحياة، وهو ما نفاه أخيرا.

وكتبت شيرين، عبر حسابها في "تويتر": "أستاذ ‎توفيق عبدالحميد، حضرتك راجل في قمة الاحترام، وفنان عظيم. قلقتنا عليك، والحمد لله أننا اطمأننا عليك، ويا رب دايماً لا تحتاج إلا لمن خلقك، لأنك تستاهل كل خير".

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عادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الخاصة بتصريحات التبرع للبنان.

وغردت على حسابها في موقع تويتر لتُطمئن الجمهور عن وضعها، وتحثهم على الجلوس فى البيت، وكتبت، "أنا هنا يا حبايبى واتبسطت جداً لما فى ظل الظروف اللى العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير الحمد لله وحالى زى حالكم كلكم، قاعدة فى بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دى تعدى على خير.".

وأضافت شيرين ، "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحنى جداً وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها فى ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزة افرحكم زي ما فرحتوني و قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".