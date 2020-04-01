شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشم يشاركان فى تحية الأطباء والممرضين اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى دعوات اللبنانيين، بتوجية التحية، والتصفيق للأطباء اللبنانيين، وفرق التمريض فى لبنان على مجهودهم فى محاربة فيروس كورونا، والجهد الكبير الذى يبذلوه فى سبيل الحفاظ على صحة اللبنانيين.

وقالت نانسى عجرم، "لكل الأطباء والممرضين، والممرضات، والطاقم الطبى كلكم، تستاهلوا أكثر من هيك، صقفة كبيرة كبيرة لإليكن"، وقامت بالتصفيق فى شرفة منزلها، مع زوجها الدكتور فادى هاشم.



نانسى عجرم وزوجها

وكان النجم اللبنانى راغب علامة أطلق دعوة قبل عدة أيام بتحية الأطقم الطبية، والمتواجدين فى الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا القاتل المستجد، نشر علامة فيديو أثناء وقوفه فى شرفة منزله مع زوجته يصفقان تحية للأطقم الطبية.

وعلق علامة على الفيديو الذى نشره قائلا: "زقفة للأبطال ربنا يحميكم جميعًا"، فيما استجابت كل من النجمتين يارا وميريام فارس للدعوة، ونشرت كل منهما فيديو عبر "ستورى" إنستجرام الخاص بهما يصفقان للطاقم الطبى اللبنانى على مكافحته لفيروس كورونا.

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وكتبت نانسى عجرم اليوم عبر "تويتر"، :" يا رب نحن لا نعلم ما القادم، لكننا نضع حياتنا بين يديك ونثق أنك معنا ترعانا وتحمينا".

وتقضى النجمة نانسى عجرم وقتها في العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى مع بناتها و أسرتها، لافته أنها فى المنزل منذ أسبوعين وفي البداية كان الوقت مروره صعب لكنها الآن تأقلمت مع الوضع.

وتحدثت نانسى في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن كيفية قضائها الوقت في المنزل، قائلة:" أنا بتسلى في البيت كتير عندى حاجات بعملها وبخلصها ولما تحس حالك مجبور تعقد في البيت متعرفش تنزل بالسيارة تروح الاستوديو البداية كانت صعبة لكن تأقلمنا وبقالنا أسبوعين في البيت".