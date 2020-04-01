شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آدم ساندلر وزوجته يقاومان كورونا بالدراجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول النجم آدم ساندلر مقاومة ملل الجلوس في المنزل بسبب فيروس كورونا الذي يسيطر علي العالم برمته، من خلال دراجته حيث كشف تقرير منشور في موقع الديلي ميل برفقة عدد من الصور الذى إلتقطها مصورو الباباراتزي أن النجم الشهير كسر جلوسه في المنزل خلال الفترة الأخيرة عبر الخروج مع زوجته وكلاً منهما علي دراجته اللذين استقلاها في رحلة حول منزلهما.





وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس عن تمديد عقدها مع الممثل آدم ساندلر، لأربعة أفلام أخرى، بعدما أبرمت صفقة أولية معه بقيمة مئات الملايين لأربعة أفلام في عام 2014 ثم جددتها في عام 2017، قبل معاودة تجديدها مع بداية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشره موقع " businessinsider "، وذلك بعد عرض فيلم ساندلر الجديد Uncut Gems، على الشبكة.

علي جانب آخر حصلت أفلام آدم ساندلر، على تقييمات منخفضة للغاية، حيث حصل فيلمه الأول في"The Ridiculous 6"، على درجة نقد 0٪ على موقع Rotten Tomatoes، كل فيلم من إنتاجه لـ Netflix مع شركته الإنتاجية، Happy Madison Productions ، حصل على درجة "فاسدة"، من على موقع Rotten Tomatoe.

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لكنها ورغم ذلك تحقق نجاحًا كبيرًا، مع مشتركي Netflix على الرغم من رد الفعل السلبي النقدي، حيث كان فيلم "Murder Mystery"، الذي لعب دور البطولة فيه ساندلر مع جينيفر أنيستون، الأكثر مشاهدة لعام 2019، حيث أوضحت الشركة إن 83 مليون أسرة، شاهدت العمل في أول أربعة أسابيع بناءً على مقاييسها الجديدة للمشاهدين.

وقد قال مدير المحتوى في Netflix، تيد ساراندوس، في عام 2014 إن أفلام ساندلرالتي لم تحقق الإيرادات، أوالنجاح الكبير، عندما تم عرضها على شبكة نيتفلكس، حققت نجاح كبيرا، وأكد أن المستخدمين أمضوا ملياري ساعة، مجتمعة يشاهدون أفلامه منذ طرح فيلم "Ridiculous 6" لأول مرة في عام 2015.

وقام ساندلر بـ صنع ستة أفلام لـ Netflix وبحلول نهاية الصفقة الجديدة، سيكون قد صنع ستة أفلام أخرى، وبذلك يصل المجموع إلى 12فيلما.