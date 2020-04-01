شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت .. غدا عرض "كومبو"..حفل لأصالة وعرض "الملك هو الملك" أون لاين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعقبه المسرحية الشهيرة الملك هو الملك تأليف سعد الله ونوس ، أشعار احمد فؤاد نجم ومن إخراج مراد منير وتروى قصة ملك يخرج من قصره متنكرا مع وزيره للبحث عن وسيلة للترفيه ، فيلتقي بتاجر مفلس يمضي وقته في ألحانه ويحلم بأن يصبح حاكم المدينة ، فيقرر الملك ان يحقق حلمه ليوم واحد وتتوالى الأحداث وقام بأداء البطولة صلاح السعدني ، محمد منير ، فايزة كمال ، حسين الشربيني ، لطفي لبيب ، علي حسنين ، مجدى فكرى وغيرهم .
من ناحية أخرى تستعد أصالة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، تتعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عبد العزيز ومهندس الصوت خالد رؤوف، الذى أكد لـ"الخليج 365" أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن أصالة ستظهر فيها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، لافتاً إلى أن تسجيلها سيكون بعد انتهاء الوضع الحالى القائم بسبب أزمة كورونا.
وكانت آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها فى عام 2020، فقد حقق مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، ويظهر فى الفيديو مجهود كبير فى تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.
كانت النجمة أصالة قد طالبت الجمهور بالجلوس فى المنزل وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، بسبب فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر خليك فى البيت .. غدا عرض "كومبو"..حفل لأصالة وعرض "الملك هو الملك" أون لاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.