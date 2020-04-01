شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت .. غدا عرض "كومبو"..حفل لأصالة وعرض "الملك هو الملك" أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتواصل عروض المبادرة الإليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك حيث يعرض فى التاسعة مساء غدا الخميس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حفل للنجمة أصالة يتضمن باقة من أعمالها الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة منها صندوق صغير، بعدك عنى، مبقاش سر، الحقيقة، بناء على رغباتك، أنا حبك، حاجة متخصكش ، بنت اكابر ، مهتمة بالتفاصيل ، يا عالم ، المصطفى ، بكرة أحلى، جابوا سيرتى، يا مجنون، ستين دقيقة حياة وغيرها .

يعقبه المسرحية الشهيرة الملك هو الملك تأليف سعد الله ونوس ، أشعار احمد فؤاد نجم ومن إخراج مراد منير وتروى قصة ملك يخرج من قصره متنكرا مع وزيره للبحث عن وسيلة للترفيه ، فيلتقي بتاجر مفلس يمضي وقته في ألحانه ويحلم بأن يصبح حاكم المدينة ، فيقرر الملك ان يحقق حلمه ليوم واحد وتتوالى الأحداث وقام بأداء البطولة صلاح السعدني ، محمد منير ، فايزة كمال ، حسين الشربيني ، لطفي لبيب ، علي حسنين ، مجدى فكرى وغيرهم .

من ناحية أخرى تستعد أصالة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، تتعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عبد العزيز ومهندس الصوت خالد رؤوف، الذى أكد لـ"الخليج 365" أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن أصالة ستظهر فيها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، لافتاً إلى أن تسجيلها سيكون بعد انتهاء الوضع الحالى القائم بسبب أزمة كورونا.

Advertisements

وكانت آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها فى عام 2020، فقد حقق مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، ويظهر فى الفيديو مجهود كبير فى تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

كانت النجمة أصالة قد طالبت الجمهور بالجلوس فى المنزل وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، بسبب فيروس كورونا.