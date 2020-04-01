سيرين عبد النور تعلم جمهورها اللغة اليابانية

تستمر الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور بتسلية متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر المحتوى المفيد عبر صفحاتها.
وجاءت آخر فكرة غير متوقعة منها، إذ دفعت متابعيها إلى كتابة أسمائهم باللغة اليابانية، إذ نشرت صورة لكل حرف وصوته باللغة اليابانية، وطلبت منهم أن يكتبوا أسماءهم بحسب كل حرف.
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وبدورها كتبت سيرين اسمها باللغة اليابانية وجاء كالتالي: Mifushikitoku
اكتبوا أسماءكم بالياباني، أنا اسمي Mifushikitoku
A= ka، B= tu، C= mi، D= te، E= ku، F= lu، G= ji، H= ri، I= ki، J= zu، K= me، L= ta، M= rin، N= to، O= mo، P= no، Q= ke، R= shi، S= ari، T= chi، U= do، V= ru، W= mei، X= na Y= fu، Z= zi.
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