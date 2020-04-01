خبر يحزن محبي La casa de papel



في وقت ينتظر فيه الملايين من محبي المسلسل الاسباني la casa de papel عرض الموسم الرابع منه يوم الثالث من ابريل الجاري، انتشرت مساء أمس أخبار عن تأجيل المسلسل.



‏وجاء في الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع، أن شبكة نتفليكس قررت تأجيل عرض الموسم الرابع من المسلسل، بسبب الضغط المتزايد على المنصة وإحتمال أنهيارها جراء تواجد الجميع في المنازل.

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وكانت المنصة قد قامت بتخفيض جودة بثها في اوروبا وأميركا بسبب الطلب الشديد عليها، وما تسبب به من ضغط على شبكة الإنترنت.



تأجيل المسلسل تبين أنه ليس اكثر من مجرد كذبة ابريل، وأن موعد عرضه لا يزال قائما.



يذكر أن الموسم الثالث من المسلسل قد عرض في يوليو من العام الماضي، وحقق اعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الاعمال غير الناطقة بالإنكليزية.