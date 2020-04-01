صور: راشد شعيب يهاجم حياة الفهد: سحقاً لعنصريتك وضيق أفقك



اعاد الإعلامي الكويتي راشد شعيب نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت في الممثلة حياة الفهد وهي تدعو إلى طرد الوافدين ورميهم في الصحراء وهاجمها بعنف حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "‏سقطة كبيرة لحياة الفهد.. هذا والحالات بالمئات، ماذا ستقول لو كانت الحالات بالآلاف لا سمح الله؟".

وتابع "فعلاً الأزمات تكشف المعادن. والمُقيم هو مقيم بعرق جبينه لا بمنة من أحد، وأنا الآن في تركيا والحالات في الآلاف لم يطلبوا مني المغادرة لأني كويتي بل المستشفيات والخدمات كلها متاحة لي."

واستشهد راشد بتصريحات الفهد وقال: "قطهم بالبر"! أين إنسانيتك؟ أين دمعتك المفتعلة في مسلسلاتك؟ أم ليس عندك غير الافتعال، وفي الحقيقة عنصريتك عمياء؟".

وتساءل "ماذا لو تقطعت السبل ببنتك في احدى الدول خارج الكويت هل تقبلين أن يرموها في البر؟".

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وختم قائلا "سحقاً لعنصريتك وضيق أفقك، فعلاً كورونا كشفت أفكار نتنة مخبأة في صدور كنا نظنها رحبة.".