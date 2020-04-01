حياة الفهد تدعو إلى طرد الوافدين: ملينا خلاص ارموهم في البر



أثارت الفنانة الكويتية حياة الفهدالجدل، بعد ان طالبت في مداخلة هاتفية مع برنامج "أزمة وتعدي" المُذاع عبر فضائية "ATV" الكويتية، بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا من غير الكويتيين إلى بلادههم، معتبرة أن الكيل قد.طفح منهم، وأن بلادها لم تعد تتحملهم.

وقالت الفهد بلهجة غاضبة: "احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون (يخرجون)".

وتابعت "الديرة (البلاد) خربانة من تجار الإقامات، كل الملفات اللي بالشؤون لازم توقف ويجب تسفير العمالة السائبة إلى دولهم، فالكويت لا يتتحمل هذا العدد، ملينا منهم يأكلون ويعلنون الديرة"..

من ناحية أخرى، دعت الفهد إلى منح الجنسية الكويتية إلى البدون، مُعتبرة أنهم يستحقونها لكونهم "يبون الكويت ويحبونها"، وكانوا في الصفوف الأولى للحرب، حسب قولها.

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تصريحات الفهد، التي تعتبر من أهم نجمات الكويت وتحظى بجماهيرية عربية كبيرة أثارت الجدل، وأعرب كثيرون عن صدمتهم بها، خصوصا أنها تتحدث عن وافدين جاؤوا بصورة نظامية ويعملون بطريقة قانونية ودولتها اعطتهم اجازات عمل، كما اعرب البعض عن صدمته من دعوتها الى طردهم في زمن يتطلب التكافل، ووصف تصريحاتها بالعنصرية.



