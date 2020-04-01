نجوم تحولوا الى طباخين في الحجر المنزلي

لم يكن يدري النجوم العرب أن زمن الكورونا له إيجابياته في الجلوس داخل الحجر المنزلي لفترة طويلة ليصبحون أمهر الطباخين وأكثرهم شهرة من خلال الفيديوهات المنتشرة عبر السوشيال ميديا. هنا نستعرض أبرز النجوم الذين تحولوا الى طباخين في الحجر المنزلي: View this post on Instagram A post shared by Yara (@yara) on Mar 29, 2020 at 5:25am PDT الى جانب الغناء اكتشفت النجمة يارا موهبتها الكبيرة في الطبخ خاصة في الحجر المنزلي حيث نراها تنشر باستمرار أجمل الفيديوهات وهي تطبخ. View this post on Instagram A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Mar 27, 2020 at 10:04am PDT النجم المصري أحمد حلمي ينشر باستمرار فيديوهات وهو يطبخ عبر انستقرام تحت هاشتاغ يوميات حلمي في البيت. View this post on Instagram A post shared by Rawan Bin Hussain روان بن حسين (@rawan) on Mar 30, 2020 at 11:09am PDT الفاشينيستا روان بن حسين اصبحت طباخة ماهرة في الحجر المنزلي ونشرت فيديو وهي تحضر احدى الأطباق الصينية مع البطاطا. Advertisements View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Mar 30, 2020 at 2:54am PDT النجمة السورية نسرين طافش حضرت طبق النودلز السحرية لرفع المناعة و الرشاقة في الحجر المنزلي من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في انستقرام. View this post on Instagram A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on Mar 30, 2020 at 8:30am PDT النجمة سيرين عبد النور ربة منزل بامتياز وطباخة ماهرة أيضاً ونشرت فيديو في فترة الحجر المنزلي وهي تحضر سلطة الفواكه. View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Mar 30, 2020 at 6:49am PDT النجمة ميريام فارس تقضي أجمل الاوقات مع ابنها جايدن في الحجر المنزلي وهنا نشرت فيديو معه وهما يحضران المعجنات. تابعوا المزيد: نجمات بمكياج خفيف في زمن الكورونا نجمات بالمنزل بالبيجاما في زمن الكورونا كورونا يجمع النجوم بعائلاتهم في الحجر المنزلي

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