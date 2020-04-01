نجوم في الحجر المنزلي والمواقف الطريفة سيدة الموقف

مواقف طريفة جديدة ينشرها النجوم العرب في فترة الحجر المنزلي من خلال فيديوهات وصور تعبّر عن الكورونا أو الأجواء التي يعيشونها داخل المنزل والنشاطات التي يقومون بها.

هذه أبرز المواقف الطريفة التي عاشها النجوم العرب في الحجر المنزلي:

View this post on Instagram A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama) on Mar 28, 2020 at 10:02am PDT

بالرغم من الحجر المنزلي عاش النجم راغب علامة أطرف المواقف وأجملها برفقة عائلته ونشر العديد من الفيديوهات عبر انستقرام أطرفها خلال قيامه بالرياضة مع زوجته جيهان وتفاجآ بكلبهما الذي أراد ممارسة الرياضة برفقتهما.

View this post on Instagram A post shared by Khaled R.Alama ™ خالد ر.علامة (@khaledralama) on Mar 27, 2020 at 4:07am PDT

أيضاً خالد راغب علامة قام بممارسة الرياضة في الحجر المنزلي باستخدام والدته جيهان كأداة رياضية.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on Mar 25, 2020 at 2:17pm PDT

النجمة نادين نسيب نجيم هي أطرف النجوم خلال فترة النجم الصحي وغالباً ما نراها مع صديقتها بأطرف الفيديوهات عبر انستقرام.

View this post on Instagram Advertisements A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial) on Mar 29, 2020 at 9:21am PDT

أيلا ابنة الفاشينيستا نور عريضة ظهرت بفيديو طريف جداً عبر انستقرام وهي تعرض الأزياء وترتدي حذاء والدتها.

View this post on Instagram A post shared by Karen Wazen Bakhazi كارن وازن (@karenwazen) on Mar 30, 2020 at 2:47am PDT

الفاشينيستا كارن وازن نشرت العديد من الفيديوهات عبر انستقرام في فترة الحجر المنزلي وأغلبها طريفة مع توأمها وزوجها وابنها.

View this post on Instagram A post shared by Ramy’s Family Official (@ramy_dalida_aram_ayana_ayach) on Mar 31, 2020 at 10:44am PDT

وظهر النجم رامي عياش مع ابنه آرام وهما يركضان في الطبيعية ويرتديان كمامات للحماية من فيروس كورونا.

View this post on Instagram A post shared by Ola Farahat (@olafarahat) on Mar 30, 2020 at 5:51am PDT

الفاشينيستا علا فرحات نشرت فيديو مع زوجها في الحجر المنزلي وهما يأكلان البطاطا والشوكولاتة بطريقة طريفة.

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