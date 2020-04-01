أروى تنفعل على متابع : ” بتجيب لأمك الشتيمة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 05:55 مساءً - خرجت الفنانة اليمنية ” أروى ” في بث مباشر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لتجيب على أسئلة جمهورها ومتابعيها .

إلى أن أحد المتابعين قام بمهاجمتها في التعليقات بشكل حاد وقاس .. الأمر الذي دفع أروى إلى الرد عليه .

فكتبت منفعلة : ” إذا حابب أهلك يتسبّوا كمل في كومنتات وبتجيب لأمك الشتيمة أنا فاضية بقى ” .

وتفاعل المتابعون على التعليق الخاص بأروي وانقسموا ما بين مؤيد لها ولموقفها بسبب التطاول الذي تعرضت له .. والبعض الآخر انتقد تصرفها وإنه لا يجوز أن تغضب بهذا الشكل وأن تتحمل وذلك لكونها فنانة وشخصية عامة ونموذج يقتدي به .