حقيقة خطوبة الفنانة ” نرمين الفقي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 05:55 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن خطوبة الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” وذلك بعد تداول مجموعة من الصور لها برفقة شاب قيل إنه توجد علاقة إرتباط بينهما .
الأمر الذي دفع نرمين الفقي إلى الخروج لتوضيح الأمر الذي نفته من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وتكشف عن هوية الشخص الموجود معها بالصور .
فكتبت : ” الكلام ده ملوش أي أساس .. الحقيقة يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقة هواأو هي عملوا خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم ” .
وتابع : ” ده راجل مصور الحقيقة محترم ونزلت الصور من زمان .. أنا برد علي هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة .. وبعدين الأخبار تتاخد من صفحتي الرسمية وبعدين مش عارفة مين المستفيد من الاشاعة دي ” .
كما أكدت نرمين الفقي في تصريحات صحفية لها أن الحساب الذي يحمل إسمها ونشر تغريدة عن ارتباطها هو حساب مزيف لا يمت لها بصلة .
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