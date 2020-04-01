دعوى قضائية ضد زوجة تامر حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الشاعر المصري مصطفى مرسي عن مقاضاته للفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة المطرب المصري تامر حسني، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها إثر اعتزال نجمة ستار أكاديمي المفاجئ، حيث كانت بسمة مشروع فني جديد يجهز له مرسي بحسب تعبيرة.

مصطفى أوضح انه سافر إلى المغرب، وقام بتأسيس شركة إنتاج خصيصاُ لتوقيع عقد مع بسمة في بداية حياتها الفنية، لافتاً إلى أنه حرص على التعرف على أسرتها، وبالفعل أحضر مصطفى الفنانة الشابة إلى مصر، واستأجر لها مكان للإقامة، وسجل معها 6 أغاني مازالت في حيازته حتى الآن.

النقطة الفارقة في مشروع مصطفى الفني الجديد كانت لقاء الفنانة الشابة بنجم الجيل، حيث روى الشاعر المصري كواليس أول لقاء جمع بين الزوجين قائلاً: «كنت مرافقاً لبسمة بوسيل في إحدى حفلات مهرجان موازين، والتي كان يحييها تامر حسني، حيث أخبرتني برغبتها الشديدة في لقاء الفنان الشاب، وبالفعل لبيت لها طلبها بحكم الصداقة التي كانت تجمعني بتامر، ولن أنسى هذه اللحظة طوال حياتي، حيث انهارت بسمة من البكاء، واحتضنها تامر حسني أمام الجميع».

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اللقاء الحار بين تامر وبسمة لم يمر مرور أي لقاء بين نجم الجيل وإحدى معجباته، حيث تبادل الثنائي وسائل الاتصال بحسب ما توقع مصطفى مرسي الذي أكد أنه تفاجأ بعد فترة باختفاء الفنانة الشابة، ليسمع بعد ذلك بأنها مقيمة في منزل نجم الجيل، ومنّ ثم خبر عقد قرانهما.

مصطفى شدد على أنه خسر الكثير من الأموال في سبيل تجهيز مشروع الفنانة الجديد، وعلى الرغم من محاولته حل هذا الخلاف بشكل ودي مع تامر، وبتدخل وسطاء بينهما أيضاً، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء.