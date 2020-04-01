فيديو.. مفارقة غريبة في إعادة ضبط ساعة الأولمبياد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صاحب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، عدة تغييرات من بينها ساعة العد التنازلي الخاصة بالبطولة.

ففي الوقت الذي كانت تشير فيه الساعة الموجودة بطوكيو إلى تبقي 112 يوما على انطلاق المنافسات، جاء قرار التأجيل ليجبر مسؤولي الأولمبياد على إعادة ضبط الساعة لتبدأ عدا تنازليا جديدا.

لكن المفارقة أن العد التنازلي –الذي عادة ما يكون لمدة عام– سيكون هذه المرة لأكثر من عام، إذ يبلغ 479 يوما، وهو موعد أكبر من الرقم السابق الذي تم ضبط الساعة عليه في المرة الأولى وتحديدا في صيف 2019 إذعانا ببدء العد التنازلي لدورة طوكيو 2020 قبل أن يأتي قرار التأجيل.

"العين الرياضية" ترصد في الفيديوجراف التالي المفارقة التي حملتها ساعة الأولمبياد..