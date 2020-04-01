سعر الدولار في السودان الأربعاء 1 أبريل 2020

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، لدى البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، فيما قفز في السوق الموازية "السوق السوداء".

وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 130 إلى 135 جنيها للدولار ، مع توقعات بتواصل وتيرة الارتفاعات خلال الأيام المقبلة وفقا لمتعاملون، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشار تقرير صادر مؤخرا عن الوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الدعم الموجه للسودان يأتي في إطار حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 274 مليون دولار خصصتها واشنطن إلى 64 دولة تواجه خطرا شديدا لمواجهة جائحة كورونا.

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وقالت الوكالة إنها في وقت سابق قدمت مبلغ 45 مليون دولار دعما للسودان لمواجهة أنشطة المياه والصحة والتنمية.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل سعر اليورو، وفق بيانات المركزي السوداني، 60.64 جنيه للشراء و60.94 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.29 جنيه للشراء مقابل 68.63 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 144.10 جنيه والإسترليني 162.44 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وعن أسعار الريال السعودي، فقد سجل 14.61 جنيه للشراء مقابل 14.68 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه مقابل 15.05 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 174.76 جنيه للشراء و175.64 جنيه للبيع، وفقا للمركزي السوداني.