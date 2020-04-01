راغب علامة نجم غلاف مجلة “جي كيو” الشرق الأوسط

ظهر السوبرستار ​راغب علامة، على غلاف شهر ابريل من مجلة “جي كيو” الشرق الأوسط.

وقالت المجلة العالمية راغب علامة، أول قطب للموسيقى العربية، علامة متألق في غنائه، محسن، نجم تلفزيوني وحكم برنامج المواهب. ما سر نجاحه المستمر في هذا المجال الفني المتغير؟ الرؤية.

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المقابلة كاملة أصبحت متوفرة على الموقع الرسمي للمجلة، حيث أطل “علامة” بعدة لوكات ملفتة وانيقة.

وكان السوبرستار قد كشف مؤخراً عن استعداده لطرح أغنية تحاكي الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان والعالم حيث سيوجه تحية إكبار من خلالها الى الطاقم الطبي في لبنان والقوى الامنية لأنهم في الصفوف الأمامية ليدافعوا عن الإنسان والوطن في مواجهة كورونا.

ووصف “علامة” الأغنية الجديدة بالكبيرة والرهيبة فيها الكثير من الإحساس والصدق وهي من من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان جان ماري رياشي. وتقول كلمات الأغنية:”في خوف مقرّر يقتلنا.. وعم بتصعب الأحوال.. هالمرّة إنتو أملنا.. لو كنتو قلال”. ومن المتوقع أن يطرحها في الساعات القليلة المقبلة.