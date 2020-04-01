خاص- ناجي أسطا يطلق النداء الأخير ضمن حملة #خليك_بالبيت

بالأمس أطل النجم اللبناني ناجي اسطا كاشفاً عن مفاجأة صغيرة سيطلقها خلال الساعات المقبلة.

وفاجأ “أسطا” الجمهور بظهوره في مقتطف صغير متحدثاً الى كل الذين يشعرون بالملل أثناء الحجر المنزلي، طالباً منهم أن يصبروا كي تمر هذه الفترة الصعبة لحماية عائلاتهم وأهلهم ومحيطهم، لأن الكورونا “مش مزحة”، على أمل ان تمر بأسرع وقت ممكن هذه الغيمة السوداء ولكن كي نرفه قليلاً عن الناس في هذه الظروف أحبّ أن يقدم شيئاً لتغيير الأجواء كلفتة تتضمن رسالة فيها مضمون “بسلي على هضامة”.

قبل ساعات، كشف ناجي عن المفاجأة وهي عبارة عن أغنية جديدة بعنوان “خليك بالبيت” وقعها المخرج فيكين جيليكيان على طريقة الفيديو كليب، الذي تضمن مشاهد للشوارع الخالية من الناس، ولأشخاص وهم يضعون الكمامة للوقاية من فيروس كورونا. وصوت يقول: “نداء أخير.. نداء أخير الى كل الجماهير على كامل الكرة الأرضية الكبير والزغير والمقمط بالسرير قعدو بالبيت”.

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ويكمل ناجي اسطا الاغنية المستوحاة من اجواء فيروس كورونا ويقول: “يا عمّي رحمونا/يا عمّي رحمونا/قعدو بالبيت تما نخسركن وتخسرونا/نضليتو هيك يا عيوني/رح تنفنى هالمسكوني/ما بعود فبنا نعزّي فيكن ولا تعزّونا/ما متّو ما شفتو مين مات /القصة ما بدّا زنود يا قبضيات /ضلّو بالبيت رحمونا لا منو مزحة ااكورونا/ما بعود فينا نعزّي فيكن ولا تعزّونا”.

الأغنية الجديدة من كلمات والحان جهاد حدشيتي، توزيع روبير الأسعد، أطلقها “أسطا” اليوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وذلك دعماً لحملة #خليك_بالبيت وهي المبادرة التي كانت الاعلامية باتريسيا هاشم السباقة بطرحها وتبنتها وزارة الاعلام لاحقاً.