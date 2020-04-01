فيلم معجزة في الزنزانة 7.. حديث الجمهور في الحجر الصحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستغل معظم الأشخاص فترة الحجر الصحي المنزلي بمشاهدة الأفلام والمسلسلات وربما البرامج، فهي تُساعدهم على مرور الوقت وانقضاء يومهم، وذلك بسبب حالة الملل التي يعيشونها والتي تمنعهم من الخروج وممارسة أمور حياتهم الطبيعية، في ظل انتشار وباء كورونا.

ومؤخرا، تكرر اسم الفيلم التركي "معجزة في الزنزانة 7" الذي تم إنتاجه في عام 2019 بين المتابعين هنا وهناك.

كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن العمل بشكل يومي عبر منصات السوشيال ميديا، مشيرين إلى أنه من أفضل الأعمال التي يمكن مشاهدتها في فترة الحجر الصحي.

كما رأى الكثيرون أنه من أقوى الأفلام عالميا على الرغم من قصته الحزينة، يبنما اعتبر البعض أن الفيلم تفوّق على عدد من المسلسلات التركية الناجحة.

وفيلم "معجزة في الزنزانة "7 ينتمي إلى فئة أعمال الدراما، وهو من إخراج محمد أدا أوزتكين، بطولة أراس بولوت إينيملي، نيسا صوفيا أكسونغور، جليلة تويون، ايلكر اكسوم، مسعود أكوستا، دنيز بايسال، يورداير أوكور وسارب آك-كايا، وهو مقتبس من الفيلم الكوري الجنوبي معجزة الخلية رقم 7، ويعدّ الفيلم الأكثر مشاهدة في تركيا في 2019.

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ويحكي الفيلم قصة رجل مصاب بإعاقة ذهنية اسمه "محمد" يزج به في السجن في قضية مقتل ابنة أحد الضباط العسكريين بعد موتها بسبب سقوطها من على جرف صخري، ويكتشف والدها مقتلها وهي بين يدي محمد، ليعتقد أنه القاتل ويقرر الانتقام منه.

وحققت النسخة الأصلية من الفيلم الذي أطلق في كانون الثاني من 2019 نجاحًا كبيرًا، وهي من إنتاج شركة “Motion Content Group” وشركة “Lanistar Medya”، كما حقق نسبة إيرادات قاربت الـ 90 مليون ليرة تركية (15 مليون دولار تقريبا) في شباك التذاكر المحلي بحسب موقع “Box Office Turkey“.

كما عرض الفيلم في ألمانيا وبريطانيا، وحقق إيرادات بلغت 10 ملايين دولار أمريكي (60 مليون ليرة تركية تقريبًا) بحسب موقع Box Office Mojo.

وتمكن النجم التركي الشاب أراس بولوت إينيملي الذي جسد دور البطولة في العمل، من نيل إعجاب الجمهور في العالم والوطن العربي؛ إذ أكدوا أنه استطاع تجسيد وأداء الدور بشكل مميز وملفت وباحترافية عالية.