مفاجأة بشأن قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أعلنت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم انسحابها من القضية المنظورة بالقضاء اللبنانى و التى قتل فيها الشاب السورى محمد الموسى على يد زوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم.

وقالت رهاب : إنه حفاظا على اسمى ومكانتى أعلنت هذا الانسحاب، أعود لتتفرغ للاهتمام بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.

وأوضحت رهاب قائلة : أن أسباب انسحاب من قضية قتيل منزل نانسي عجرم يعود لعدة أسباب أهمها محاولة بعض الأشخاص تشويه صورتها وبأشكال مختلفة واتهامات كثيرة.

وأشار رهاب قائلة : أن آخر هذه الاتهامات كان اتهامى بتدمير القضية ولم أقصر تجاه واجباتى كمحامية في هذه القضية.

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