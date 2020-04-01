مفاجأة بشأن قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أعلنت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم انسحابها من القضية المنظورة بالقضاء اللبنانى و التى قتل فيها الشاب السورى محمد الموسى على يد زوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم.
وقالت رهاب : إنه حفاظا على اسمى ومكانتى أعلنت هذا الانسحاب، أعود لتتفرغ للاهتمام بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.
وأوضحت رهاب قائلة : أن أسباب انسحاب من قضية قتيل منزل نانسي عجرم يعود لعدة أسباب أهمها محاولة بعض الأشخاص تشويه صورتها وبأشكال مختلفة واتهامات كثيرة.
وأشار رهاب قائلة : أن آخر هذه الاتهامات كان اتهامى بتدمير القضية ولم أقصر تجاه واجباتى كمحامية في هذه القضية.
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