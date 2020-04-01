خالد عليش يتفاعل مع جمهور التيك توك بفيديو ساخر

شارك الإعلامي خالد عليش، جمهوره بفيديو ساخر جديد من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات تيك توك.

وظهر عليش في الفيديو ، وهو يؤدي بطريقته الساخرة الشهيرة أغنية حياتي مش تمام للفنان رامي صبري.

ويذكر أن خالد عليش سيقدم أحد البرامج التلفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت.

وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.

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