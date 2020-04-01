الفنانة نرمين الفقي تكشف حقيقة ارتباطها

القاهرة - لايف ستايل
انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صورا للفنانة نرمين الفقي، بصحبة شاب، وقيل إنهما قد ارتبطا، الأمر الذي دفع نرمين، لتوضيح الموقف لجمهورها.
وقالت نرمين الفقي، من خلال حسابها الرسمي على "الانستجرام" :"الكلام ده ملوش أي أساس من الحقيقة ، يمكن اللي كتب الشائعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هوا أو هيا عملوا خير لان كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم".
وتابعت قائلة :" ده راجل مصور.. الحقيقة محترم ونزلت الصور من زمان .. انا برد على هذه الشائعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقه وبعدين الأخبار تناهز من صفحتي الرسمية".
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