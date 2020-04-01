فريق BTS يغنى Boy With Luv مع جيمس كوردن

أبهرالفريق الكوري الشهير BTS عشاقه و محبيه وذلك من خلال المشاركة في البرنامج التلفزيوني الأمريكي الشهير" the Late Late Show " مع المذيع جيمس كوردن علي قناة cbs و ذلك بحلقة خاصة حملت اسم " HomeFest coronavirus " ، و هي من أجل دعم فكرة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من تفشي فيروس كورونا . قدم الفريق الغنائي المكون من 7 أعضاء أغنية " Boy With Luv " حيث وجد الكثيرين ان الفرق أبدع في هذا الإستعراض . وأكد RM أحد أعضاء الفريق :" إنه وقت صعب للغاية للجميع في العالم الآن ، لكن نحن ممتنون للغاية حيث يمكننا التواصل معك من هنا ، قد يبدو أننا معزولون ولكننا ما زلنا على إتصال من خلال تجاربنا المشتركة والشجاعة والضحك ". يذكر أن فريق BTS أعلن مؤخرا عن تأجيل جولته الغنائية في أمريكا الشمالية و ذلك بسبب الأزمة الصحية الحالية التي تجتاح العالم مؤخرا ، و كانت الجولة ستبدأ في 25 و 26 أبريل المقبل في سانتا كلارا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، كما أعلن سابقا أعضاء الفريق الكوري BTS أنهم ألغوا اربع حفلات ضخمة كان من المقرر أن تقام في شهر أبريل المقبل في كوريا. وأشار الفريق في بيان أنهم يبحثوا في البداية عن الأمان للجميع ..ويتبعوا توجيهات جميع الحكومات فيما يتعلق بالأحداث العامة لضمان توفير بيئة آمنة للجميع .. وسيكشف الفريق قريبا عن تحديث لمواعيد حفلاتهم الجديدة

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