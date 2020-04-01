دواين جونسون يعلن تأجيل تصوير فيلمه الجديد Black Adam بسبب كورونا

قرر دواين جونسون تأجيل بدء إنتاج فيلم المصارع العالمى الجديد Black Adam، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، الذى كان من المقرر أن يبدأ خلال صيف هذا العام 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedigitalwise"، وذلك عقب تصريح جونسون عن ذلك، حيث قال " أنا متحمس جدًا بشأن بلاك آدم بالمناسبة، لقد كنت أتدرب بشدة على هذا الدور، كان من المفترض أن نبدأ تصويره في الصيف، في يوليو، وسنرى أن كنا سنستطيع القيام بـ ذلك أو لا".

وأضاف جونسون" لست متأكدًا تمامًا مما إذا كنا سنتمكن من بدء التصوير أولا، ولكن كل من العاملين على العمل سيقومون بـ كل ما عليهم لـ بدء التصوير".

ومن المقرر حسب الجدول الزمنى للعمل الجديد Black Adam، أن يطرح فى ديسمبر من العام المقبل 2021.

ومن المقرر أن يعرض لـ دواين جونسون فيلم Jungle Cruise في 24 يوليو من العام الجارى 2020، وهو من بطولة إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز وغيرهم من النجوم العالمين، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة، العمل من إنتاج 20th century.

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كما أعلنت شركة 20th century أنها ستستعين بمخرج فيلم Maze Runner ، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام Planet of the Apes الجديد، وبالرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الجزء الجديد.

وبدءا من عام 1968 أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

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