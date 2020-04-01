نجل عاصي الحلاني يشارك الجمهور بفيديو عبر "انستجرام" والجمهور يتفاعل معه

شارك المطرب الصاعد الوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني جمهوره بفيديو جديد من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الوليد في الفيديو وهو يغني بعض من كلمات أغنيته التي سبق وطرحها العام الماضي "عم يسألوا".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيه، وأبدوا إعجابهم بالأغنية وأدائه.

وجاء تعليق أحدهم قائلا: " فعلا ابن الوز عزام ربنا يحميلك هالصوت ويطولك بعمر هالأب العظيم".

وأضافت أخرى :" يا ويلي من هالصوت وهالطله والله نسخه من بيك في بداياته ربنا يحميك راح تكسر الدنى".

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كانت الفنانة القديرة سميرة توفيق عبرت من خلال فيديو تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "إعجابها بموهبة الوليد إبن الفنان اللبناني عاصي الحلاني بصوته وحضوره واحساسه جميل، ويغني اللون البعلبكي والعراقي أفضل منهم، وتمنت له النجاح في مسيرته الفنية."

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