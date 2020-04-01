ابنة ياسمين عبد العزيز تشعل مواقع التواصل في أول ظهور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك في أول ظهور لها.

وخطفت ابنة ياسمين، الأنظار اليها فى الظهور الأول لها؛ حيث تلقت عديد من التعليقات الايجابية حيث تغزل الكثير من المتابعين، فى جمالها ورشاقتها ورجح البعض ايضا انها تشبه بشكل كبير والدها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وكانت ياسمين عبد العزيز، اثارت حالة من الجدل امس بصورة لها مع ابنتها ولم تعلق عليها وهو الامر الذى دفع البعض لاثارة عديد من علامات الاستفهام.

وكانت ياسمين عبد العزيز ، انفصلت عن زوجها السابق محمد حلاوة منذ عامين تقريبا ، وذلك قبل ان يقرر حلاوة الارتباط بالفنانة ريهام حجاج.

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