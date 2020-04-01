تعليق ناري من نبيل الحلفاوي عن "فيروس كورونا"

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن ما تسبب فيه انتشار فيروس كورونا بالعالم ككل.
وقال نبيل الحلفاوى : "كائن لا يرى بالعين طايح في البشرية بلا رحمة.. مبهدل أقوى الدول أكتر من أضعفها.. أغلق المساجد والكنائس والصناعة والتجارة.. يفتك بالأرواح وبالاقتصاد العالمي".
تابع نبيل الحلفاوى قائلا : "فرق بين أقرب الأحباء. بل وحولهم لمصدر تهديد محذرا من زيارة الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. إحساس مر قاسٍ.. ليس لها من دون الله كاشفة".
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