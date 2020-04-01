جوهرة تتحدى كورونا بكمامة وفستان قصير عبر "انستجرام"

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لحظات قضائها للحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشرت جوهرة صورة لها ترتدي فستانا أسود قصيرة ومرتدية كمامة من نفس اللون مع الشعر الطويل المنسدل.
ووجهت جوهرة الشكر لمتابعيها عن مشاركتها في فيديو لايف الذي تحدثت فيه عما تفعله خلال فترة الحجر المنزلي.
وشاركت جوهرة في فيلم " الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
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