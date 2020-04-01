تعرف على هدية حسن شاكوش لـ ريهام سعيد في عيد ميلادها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تكشف فيه عن هدية المطرب حسن شاكوش لها فى عيد ميلادها.

وحرص حسن شاكوش على تقديم هدية للإعلامية ريهام سعيد فى عيد ميلادها وهى عبارة عن أغنية "بنت الجيران" ووجهت ريهام له الشكر على هذه الهدية.

وعلقت ريهام قائلة : من اجمل الهدايا التى حصلت عليها فى عيد ميلادى.

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎.‎

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وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة بأن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك‎.

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