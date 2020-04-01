في عيد ميلاد سوسن بدر 10 إطلالات تظهر أناقة نفرتيتي السينما المصرية

تحتفل النجمة سوسن بدر، اليوم الأربعاء 1 أبريل، بعيد ميلادها الـ61، يطلق عليها لقب "نفرتيتي السينما المصرية".

وتتميز الفنانة سوسن بدر بملامحها الحادة التي تتشابه مع الفراعنة، حيث تعتمد على رسم العين بالكحل الأسود، مع وضع أحمر الشفاه الداكن.

كما تختار سوسن بدر ملابسها بعناية شديدة، فتتجه نحو الملابس الأنيقة الكلاسيكية بعض الشيء، مع الاهتمام باللون الأسود على قائمة اختياراتها.

وترتدي سوسن بدر المجوهرات الأنيقة في الرقبة أو اليد أو في الأذن، كالقدماء المصريين، حيث تميزوا بالإكسسوارات الفارهة المرصعة بالفصوص الذهبية.

Advertisements

وتعتمد سوسن بدر مؤخرا على اللون الرمادي في الشعر مع قصة شعرها القصير.

قد يهمك أيضا:

سوسن بدر تكشف موعد عرض "كل أسبوع يوم جمعة"

منى زكي تتفاعل مع صورة سوسن بدر من داخل الاستديو