فضل شاكر فى بث مباشر مع جمهوره اليوم على انستجرام بعد فترة غيابا

بعد فترة غياب عن الساحة الفنية وعن مواقع التواصل الاجتماعى، عاد المطرب اللبناني فضل شاكر الظهور من جديد واستعاده نشاطه، حيث أعلن عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة " بتوحشيني" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، خلال الأيام القليلة القادمة، كما أعلن عن ظهوره فيديو لايف اليوم عبر حسابها على إنستجرام في تمام الساعة العاشرة مساء، للتواصل مع جمهوره.

كما نشر فضل شاكر، مقطع من الأغنية، عبر حسابه على" انستجرام"، وعلق عليها : "بتوحشيني قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وظهر المطرب اللبناني فضل شارك برفقة ابنه في بث مباشر،الخميس الماضى حيث غنى العديد من أغانيه من داخل الحجر المنزلي، لتسليه الجمهور وحسهم على عدم الخروج من المنزل الا في الضرورة القصوى لمنع تفشى فيروس كورونا.

ونشرمحمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام، حيث غنى فضل عددًا من أغانية وسط إعجاب كبير من جمهوره ومحبيه الذين تداولوا المقاطع عبر السوشيال ميديا.

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وقد طرح فضل شاكر العام الماضى أغنية تحمل اسم "ياتري" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، على موقع "يوتيوب"، وطرح أغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة" يذكر أن أغنية "مع السلامة" هى آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتى تم طرحها فى ديسمبر 2018.

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