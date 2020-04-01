ويزو تهنئ سارة الدرزاوي بعيد ميلادها

هنأت الفنانة دينا محسن (ويزو)، صديقتها الفنانة سارة الدرزاوي، بعيد ميلادها.

ونشرت ويزو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لـ "سارة"، علقت عليها: "عيد ميلاد سعيد يا سارة، عقبال سنين كتير".

سارة الدرزاوي من مواليد 31 مارس 1992، شاركت في عروض مسرح مصر، مع النجم أشرف عبدالباقي، كما شاركت في بطولة فيلم "إنت إيه" الذي عرض العام الماضي.

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