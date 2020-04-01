إيمى طلعت زكريا تقلد والدها بفيديو جديد على"تيك توك"

شاركت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا بفيديو جديد علي حسابها بتطبيق "تيك توك"، وهي تجسد شخصية والدها الراحل طلعت زكريا فى فيلم "هو فيه إيه"، عندما ظهر بشخصية الطيار في أحد المشاهد الشهيرة له، معلقة عليه :" كابتن طلعت زكريا ..متنسوش تدعوله".

وشهدت الأيام الماضية، دخول عدد كبير من الفنانين، عالم "تيك توك"، تطبيق الفيديوهات القصيرة، وذلك لشغل وقت فراغهم أثناء العزل المنزلى، حيث يقومون بتقديم فى فيديوهات أقل من دقيقة.

إيمى طلعت زكريا انضمت إلى قائمة الفنانين الذين دخلوا عالم تيك توك فى الأيام الماضية، حيث نشرت عبر حسابها على تيك توك، فيديو لها، واستعانت بمشهد من فيلم "جاءنا البيان التالى" لمحمد هنيدى، والذى شارك والدها الراحل فيه كضيف شرف، حيث جسد محمد هنيدى شخصية فتاة ليل، وذهب إلى أحد بيوت الدعارة، ليقابل طلعت زكريا هناك.

ورحل طلعت زكريا عن عالمنا فى شهر أكتوبر الماضى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهو 59 عاما، حيث تدهورت حالته وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

واعتادت إيمى، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على التعبير عن افتقادها لوالدها بين الحين والآخر بنشر صور له على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

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ونشرت "إيمى" على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، منذ أسابيع صورة جديدة لوالدها مع تعليق ترثيه من خلاله، ودعاء له بالرحمة والسلام على روحه

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

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