شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة النجم التركى كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند بالفيروس المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغل النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهيربمهند جمهوره وذلك بعدما قام بنشر تغريدة علي موقع تويتر قال فيها أنه كان في عزل ذاتي مع زوجته لمدة ١٥ يوما ولكنه مع بعض الشكاوي المرضية اضطر للذهاب إلي المستشفي للإطمئنان ليفاجئ بطلب الأطباء له بالبقاء في المسشتفي تحت الملاحظة لحين ظهور نتيجة تحليله لصالح فيروس كورونا وأوضح كيفانش أنه بخير وأنه في انتظار النتيجة وسيخبرالجميع بالمعلومات أول بأول.

وكان عدد من المشاهير العالميين أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا وأولهم النجم العالمي توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون ولكنهما تم شفاءهما وعادا إلي منزلهما بالولايات المتحدة ونشر هانكس رسالة شكرعبرحسابه بفيس بوك وكتب قائلاً "مرحباً بالجميع، نحن الآن في المنزل بأمريكا، نواصل حماية أنفسنا والتزام تعليمات الوقاية بالابتعاد عن التجمعات الاجتماعية، شكراً جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، وقاموا برعايتنا حتى عودتنا للولايات المتحدة الأمريكية، وشكرا لكل من حرص على الاطمئنان علينا أنا وريتا نقدر ذلك، شكرا لكم".

وفى السياق نفسه، التقطت عدسات المصورين، النجم العالمي وزوجته فور وصولهماً لمطار لوس أنجلوس في أمريكا، عائدين من استراليا بعد اكتمال الحجر الصحي وشفائهم ونقلت جريدة الديلي ميل البريطانية صور الزوجان وهما يبتسمان فور عودتها للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصارهم على الفيروس، ومن ثم عودتهما لمنزلهما بسيارتهما الخاصة التي قادها هانكس.

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يذكر أن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون اكتشفا مؤخرا وتحديدا منذ أسبوعين أنهما أجريا الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية أثناء زيارتهما لأستراليا، وبمجرد انتشار الخبر تصدر الثنائي المواقع والصحف العالمية وكان بمثابة صدمة كبيرة بين محبي وعشاقي نجم هوليوود الشهير.