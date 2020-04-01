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شكرا لقرائتكم خبر عن أوفست يدافع عن نفسه وينفى خيانة زوجته كاردى بى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من الاتهامات بخيانة زوجته النجمة كاردي بي التي واجهها مغني الراب الشهير أوفست، طالب أوفست الجمهور بعدم فرض النية السيئة.
وتعود القصة إلي قيام كاردي بي ببث فيديو مباشر ظهر فيه آوفست وهو يخفي هاتفه المحمول بشكل مفاجئ، وهو ما جعل مستخدمى Instagram يشكون أنه كان يخون زوجته من جديد وتردد أنه يتحدث إلى سيدة أخرى و كان يرسل لها الرسائل.
القصة تصدرت عددا كبيرا من المواقع العالمية من أبرزها " هوليوود لايف " و " legit " ، و غيرهم، مما جعل آوفست عضو فرقة Migos البالغ من العمر ( 28 عام ) يدافع عن نفسه قائلا أنه كان يلعب ألعاب على هاتفه المحمول فقط .
و من المعروف أن كاردي بي و زوجها أوفست خاضوا معارك صعبة للوصول إلى علاقة زواج صحية و ذلك بعد أن عاش الزوجين فيما قبل حياة منفصلة بعد أن علمت كاردي بي بخيانة أوفست لها.
كاردي بي واوفست
من جهة اخري يبدو أن اسم النجمة العالمية كاردي بي ارتبط منذ ظهورها علي الساحة بإثارة الجدل ، حيث صرحت مؤخرا النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 27 عام ) بأنها بدأت تعتقد أن بعض المشاهير يتقاضون المال ليقولوا إنهم مصابون بفيروس كورونا ، و هو التصريح الذي أثار الكثير من الجدل ، وهي نظرية مؤامرة تم تداولها على الإنترنت وسط انتشار الوباء .. حقا لم أكن أدرك أن القيام بهذا العمل الفني يمكن أن يكون له تأثير على المجتمع ليجعل الناس يأخذون هذا على محمل الجد وهذا أمر مدهش بالنسبة لي " .
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