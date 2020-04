شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ماريا كارى وبيلى إيليش و ليدي جاجا يجمع 8 مليون دولار لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الحفل الخيري الذى أقامته النجمة العالمية ماريا كاري وبيلي إيليش وعدد من النجوم، أكثر 8 ملايين دولار تبرعات، الذي أقاموها عبرالبث المباشر من منزلهم للمساهمة في جهود مكافحة فيروس "كورونا".



بيلي ايليش



ماريا كاري

وشارك في الحفل، المطرب البريطاني إلتون جون، من مطبخ منزله، وأيضا فريق "باك ستريت بويز" والمغنيات بيلي إيليش وليزو وأليشيا كيز وماريا كاري وليدي جاجا، وكذلك المغني تيم ماجرو، وظهروا جميعا عبر كاميرات الهواتف الذكية أو كاميرات المنازل أو منصات إلكترونية عبر الإنترنت، عبر مجلة "فوربس" الأمريكية.

Advertisements

وخصصت حصيلة الحفل لمؤسستين خيريتين تقدمان المساعدة لذوي المهن الأكثر احتياجا خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وللأمريكيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس.

ومن بين التبرعات كانت بينها 500 ألف دولار من شركة "بروكتر أند جامبل" ومبلغ مماثل من شبكة "فوكس".

وقدم موقع "يوتيوب" الأمريكي التابع لشركة "جوجل" تبرعا أيضا، وسيواصل بث الحفل الخيري حتى اليوم عبرقناة "آي هارت راديو" بالموقع.

وبثت شبكة "فوكس" الحفل الذي استمر 4 ساعات على الهواء دون أي فواصل إعلانية، في حدث قالت الشبكة إن 8.7 مليون مشاهد تابعوه.

وتخللت الأغاني قصص شخصية قصيرة لممرضين وأطباء وسائقي شاحنات وعاملين بمتاجر بقالة وأصحاب مهن أساسية أخرى، وذلك في الوقت الذي دخل فيه ملايين الأمريكيين الأسبوع الثاني من الخضوع لأوامر البقاء بالمنزل لمكافحة انتشار الفيروس.

كما أذيع الحفل عبر محطات راديو "آي هارت" في أنحاء الولايات المتحدة، وحث المستمعين على التبرع لمؤسستين خيريتين، هما "فيدينج أمريكا" و"فيرست ريسبوندرز شيلدرنز فاونديشن".

يذكر أن ماريا كارى التى بدأت مسرتها الفنية فى عام 1989 قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة واستطاعت ان تكتسب شعبية جارفة ، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها " we belong together " و" fantasy " و " one sweet day " ، وغيرها.