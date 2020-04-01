شكرا لقرائتكم خبر عن ـ"الفتوة" و "جمع سالم" .. شادى مؤنس يضع الموسيقى التصويرية للمسلسلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المؤلف الموسيقى والفنان شادى مؤنس الموسيقى التصويرية لمسلسل "جمع سالم " من بطولة زينة، والمقرر عرضه فى شهررمضان المقبل، كما يعكف حاليا على وضع موسيقى تتر البداية والنهاية للعمل.

الفنان شادى مؤنس انتهي أيضا من وضع الموسيقي التصويرية وتتر البداية والنهاية لمسلسل"الفتوة"، للنجم ياسر جلال، وقدم من قبل عدة الحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و" ليه الطريق" ودويتو جديد طرح مؤخرا بعنوان "باضحك من قلبى" جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة وفيلم سينمائي آخر مازال لم يعرض بعد لمخرج مصري يعيش في الخارج.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.

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أما مسلسل " جمع سالم " فهو بطولة النجمة زينة ويناقش قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية وهو من تاليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد وبطولة دلال عبد العزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين .