شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم بالمريلة فى العزل المنزلى: تحية لكل أب وزوجة وكل حد بيطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره بيومياته فى العزل المنزلى الذى فرضه الخوف من انتشار فيروس كورونا علي الجميع، وظهر بفيديو وهو يرتدي مريلة مطبخ ويطهو الطعام، فى فيديو نشره عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا:"تحية لكل أم وكل أب وزوجة وزوج وأى حد بيطبخ والله، أنا مش طايق المريلة الصفرة دى، خليك فى البيت".

كان الفنان أحمد حاتم، قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" ‏من داخل منزله وهو يعزف على البيانو، وعلق عليه، قائلا: "أنا زهقان أوى.. خليك ‏فى البيت‎"‎‏.‏

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احمد حاتك

كما شارك بفيديو آخر بصحبة الفنان القدير محمود حميدة من كواليس فيلم "الغسالة"، ‏معلقًا: "شوية حاجات كده"‎، ويظهر حاتم خلال الفيديو يقرأ من أحد الكتب، ‏ومحمود حميدة بجواره وهو يصحح له ما يقرأه.‏

من جانب اَخر، ينتظر "حاتم" طرح فيلمه الجديد "الغسالة" في دور العرض بعد سير ‏الحياة بشكل طبيعي، فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، ‏وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته أحمد ‏حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة وعدد آخر من الفنانين ‏الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه في موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك في بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى اطار رومانسي لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.