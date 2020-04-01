شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول لايف له على انستجرام.. ظهور طريف وتلقائى لنبيل شعيل مع جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع العزل المنزلى وتوقف الأنشطة الفنية، الفنان الكويتى الكبير نبيل شعيل، على الظهور إلى جمهوره من خلال بث مباشر، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، للتواصل مع هذا الجمهور، ولكن الإطلالة الأولى للفنان الكبير نبيل شعيل على انستجرام، كانت مليئة بالمرح، كونه لا يفهم كثيرا فى اللايف.

شعيل عبرعن فرحة كبير بالمؤثرات الكوميدية التى يتيحها اللايف فى انستجرام، وحيث بتغيير شكله أكثر من مرة، واختبر بعض التطبيقات المضحكة، وهو ما أضاف جوا من البهجة على اللايف، وأثار تعليقات إيجابية، من حيث طرافة الفنان الكبير وخفة ظله.



أثناء اللايف



احد مؤثرات لايف انستجرام



نبيل شعيل على انستجرام

نبيل شعيل كان قد نصح جمهوره في وقت سابق بضرورة أخذ إجراءات الحيطة والحذر مع انتشار فيروس كورونا المنتشر عالميا، من خلال مقطع فيديو، وقال شعيل، "أريد أن أقول كلام كثير حول ما أصاب عالمنا هذه الأيام. سأكلمكم كمواطن كويتي بسيط يكن كل الحب والاحترام للكويتيين والوافدين .. الكويت اتخذت عدة إجراءات مهمة ووفرت كل شيء لتلبية احتياجات.. التزموا المكوث في بيوتكم وحافظوا على أبنائكم وأسركم حتى لا تصابوا بهذا الوباء الخبيث"

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دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جميع المواطنين والمقيمين فى البلاد، إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الكويتية، وبالبقاء بالمنازل وعدم التجمع، فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، جاء ذلك خلال لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في قصر السيف، للاطلاع على آخر مستجدات عمل الحكومة لمواجهة وباء كورونا.