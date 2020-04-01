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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت بها على غلاف VOGUE.. تعرف عل سعر ملابس ريهانا من تصميم Burberry والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت أمس النجمة العالمية ريهانا ضجة كبيرة وذلك بعد تداول الصورة الأولي لغلاف مجلة " VOGUE " في نسختها البريطانية والتي تتصدرها ريهانا بعددها الصادرة بشهر مايو، اختارت النجمة الشهيرة أن ترتدي ملابس أنيقة و فخمة، فظهرت بإحدي الصوروهي ترتدي بلوزة من تصميم دارأزياء " Burberry " من الحرير ووصل سعرها الي 950 جنيه إسترليني .
و من المعروف أن عدد كبير من نجوم العالم يعشقون تصميمات دار " Burberry " مثل بيلي إيليش و ساندي نيوتن وداكوتا جونسون و غيرهم .
و ما فاجأت ريهانا به عشاقها و محبيها وهو ظهورها و هي ترتدي غطاء للرأس و بذلك تصنع النجمة الشهيرة تاريخ جديد حيث تعد أول شخص يرتدي " durag " علي غلاف المجلة بنسخته البريطانية ، و الصورة التقطها المصور الشهير ستيفن كلين .
يذكر أن ريهانا تحدثت للمجلة عن تجربتها في العيش في لندن والصراع العالمي مع العنصرية ، حيث اكدت انها تعيش منذ 3 سنوات في لندن و هوما يجعلها تشعر بحرية و راحلة بنسبة كبيرة .
و فاجأت العالم بتأكيدها ان العنصرية متفشية في شتي انحاء العالم " كل مكان و أي مكان " .
وعلى الرغم من أنها سيدة أعمال لديها جدول أعمال مزدحم بين غناء و تصميم أزياء و مستحضرات تجميل إلا أن ريهانا أكد خلال حديثها للمجلة أن لديها تطلعات للاستقرار في مرحلة المقبلة ، حيث كشفت أنها تحلم بإنجاب العديد من الأطفال خلال السنوات المقبلة ، و أكدت أن علاقتها مع أطفالها ستمون أكثر أهمية من أي شيء آخر ، و اشارت النجمة الشهيرة أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يربي الطفل حقا هو الحب " .
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