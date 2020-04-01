شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت خريطة 8 حفلات على YouTube لا تفوتك.. أنغام ومدحت وحجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موقع YouTube هذا الأسبوع بث عدد من الحفلات لأبرز الفنانين في الوطن العربي مثل تامر عاشور وفرقة مسار إجباري وهي باقة من الحفلات التي يمكن أن تختار منها برنامج سهرتك أثناء تطبيقك فترات الحظر وهي كالتالي..

مصطفى حجاج

يتم بث الحفلة التي سيقوم بها الفنان المصري مصطفى حجاج يوم الخميس 9 أبريل والتي سيقوم فيها بغناء مجموعة من أشهر أغانيه وذلك من خلال قناته علي اليوتيوب.

كارمن سليمان

من المقرر أن تقوم كارمن سليمان بأداء باقة من أبرز أغانيها خلال مشوارها الفني في حفل يوم الجمعة بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من أشهر الأغاني الكلاسيكية التي تمتاز بأدائها من خلال قناتها على YouTube





ديسكو مصر

بعد النجاح الذي حققته حفلتهم المباشرة الأولى على المنصة ستقوم فرقة ديسكو مصر ببث حفلة مباشرة على مساء يوم الجمعة 10 أبريل.

أما فيما يخص مبادرة وزارة الثقافة المصرية، فهناك المزيد من الحفلات التي سيتم بثها لأول مرة ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" والتي حظيت عروضها بتفاعل كبير ومبهر، منها كالتالي





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أصالة

سيتم بث حفلة الفنانة أصالة يوم الخميس فى تمام التاسعة مساءً على قناة وزارة الثقافة على YouTube، ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عددا من الأعمال الغنائية الناجحة التي ما زالت عالقة بأذهان عشاقها بالوطن العربى.





مدحت صالح

يطل الفنان مدحت صالح في حفل أون لاين يوم الأحد المقبل في التاسعة مساء،عبر قناة وزارة الثقافة الرسمية على YouTube ويقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه.

كايرو ستيبس

من خلال مقطوعات موسيقى الجاز، تطل فرقة كايرو ستيبس الموسيقية على جمهورها عبر حفلها الذي سيتم بثه على YouTube يوم الأثنين الساعة 9 مساءً لتقوم الفرقة بتقديم مجموعة من أشهر مقطوعاتها الموسيقية التي تأثر بها كافة المتابعين.

سهرة مع كوكب الشرق

من المقرر أن تقام سهرة خاصة مع كوكب الشرق بمصاحبة الفنانة مي فاروق، والتي ستقوم بتقديم مجموعة من أشهر أغاني الفنانة أم كلثوم يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل في الساعة التاسعة مساءا عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة على YouTube.





أنغام

تقوم الفنانة أنغام بتقديم باقة من أشهر أغانيها خلال مشوارها الفني يوم الخميس 9 أبريل في تمام التاسعة مساءً، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية على YouTube.