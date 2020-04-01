شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى ساخرة من شائعة خطوبتها: "هو ده وقته وبعدين مين الأمور ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة نرمين الفقى خبر خطوبتها الذى ردده العديد من رواد السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية، موضحة في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن كل هذه الأقاويل مجرد شائعات لا تعرف عنها شيئا ، وأنه إذا حدث هذا الأمر كانت ستعلن على الفور عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت الفقى، أن الصفحة التي تحمل اسمها ونشرت هذه الشائعة مفبركة ولا تعرف عنها شيئا، وعلقت ساخرة :"هو ده وقت خطوبة، وبعدين مين الأمور ده".

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كانت إحدى الصفحات الوهمية على السوشيال ميديا كانت نشرت صورة تجمع النجمة نرمين الفقى بأحد الشباب، وكتبت على الصورة معلقة :" الحمد لله، ربنا كرمنى بشريك حياتى، ربنا يخليك ليا يا رب، لتنهال بعدها التعليقات والمباركات للفنانة نرمين الفقى.

النجمة نرمين الفقى كانت قد أعلنت عن تكفلها بـ"100" أسرة لصالح بنك الطعام في مبادرة "تحدى الخير"، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا.

ونشرت نيرمين الفقي مقطع فيديو، عبر حسابها على "انستجرام"، وقالت: "أنا قبلت التحدي، وما ردتش أطلع غير ما أكون بالفعل تكفلت بـ100 أسرة لبنك الطعام، أي حاجة فيها خير لازم نعملها، وفي زملاء كتير في الوسط الفني قاموا بالمبادرة دي، التحدي المرة دي مختلف لأننا بنمر بظروف صعبة وربنا يسترها علينا كلنا، وفيه ناس كتير محتاجه أنا عايزة اتحدى عائلتي وأصحابي، وكل الناس اللي يقدروا يعملوا خير، لازم نكون إيد واحدة".