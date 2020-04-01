شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت وتابع حفل توزيع جوائز السينمائية الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شاشة زي أفلام حفل توزيع جوائز زي السينمائية الهندية وذلك يوم الجمعة 10 أبريل في السادسة ونصف بتوقيت القاهرة وذلك بشكل حصري وهى فرصة جيدة للتسلية خاصة فى ظل الحجر المنزلى الذى تطبقه الدول بسبب فيروس كورونا.

الحفل أحد أهم حفلات توزيع الجوائز في بوليوود ويقوم هذا الإحتفال على إظهار الإمتنان وتكريم التميز في الأعمال السينمائية وإظهار المعنى الحقيقي والروح التي يجسدها الممثلين في أدوار البطولة، ويقدم هذا الاحتفال عروضاً حية ترفيهية تزداد جمالاً وتطوراً عاماً بعد عام.

يستضيف هذا الحفل أفضل المواهب في بوليوود بالإضافة لحضور العديد من الشخصيات ووسائل الإعلام العالمية، فقد أطلق على حفل جوائز زي السينمائية "حفل الأناقة والتميز".

ولكن أكثر ما يميز هذا الحفل هو سعيه الدائم لتقديم منصة أكثر مصداقية للتعرف على المواهب الاستثنائية في بوليوود، كما أنه يُمكّن المشاهدين من الحصول على فرصة لضمان فوز مرشحيهم المفضلين من خلال آلية التصويت.

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لأول مرة في أي عرض للجوائز يتم استخدام "وسائل التواصل الاجتماعي" لتحديد الفائزين في فئة "اختيار المشاهدين" من خلال نظام التصويت عبرالإنترنت مما مكن المشاهدين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة المتحدة، الشرق الأوسط و جميع دول آسيا من التصويت لمواهبهم المفضلة.

يتضمن هذا الحفل على عدة جوائز في مجالات مختلفة، فيضم أربع فئات شهيرة "أفضل فيلم"، "أفضل ممثل"، "أفضل ممثلة" و "أغنية العام" وعند النظر إلى قائمة المرشحين يمكننا الحزم بأنها منافسة قوية جداً هذا العام.

تحتوي فئة أفضل فيلم لهذا العام على أفلام لم تهيمن على شبابيك التذاكر والمبيعات فحسب، بل تلقت أيضًا إشادة من أهم النقاد.